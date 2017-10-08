Kayseri'de kitap okuma etkinliği

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, sosyal medyada kurulan \'Etkinlik Kayseri\' adlı platformda bir araya gelenler, okumanın önemine dikkat çekmek için Cumhuriyet Meydanı\'nda kitap okudu.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, sosyal medya üzerinden bir araya gelen kitapseverler, okumanın önemine dikkat çekmek istediklerini belirtti. Etkinliğin organizasyonunu yapan Oğuzhan Abdi Oğuz, farkındalık oluşturmak için kitap okuma etkinliği düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Geçen yıl, sosyal medya platformu kurmuştum. Orada Kayserimizin en büyük eksikliği tiyatro, konser ve sergi gibi etkinliklerin duyurulmamasıydı. Kayseri\'deki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla bu açıdan böyle bir platform kurduk. Kurduğumuz platformla bu yıl 9 kamp yaptık. Bu açıdan da en büyük eksikliğin eğitim ve kitap okuma olduğunu gördük. İstatistiklere baktığımız zamanda bunu görüyoruz. Farkındalık oluşturmak için bugün burada kitap okuma etkinliği düzenledik. İnsnalarımız kitaplarını alıp geldiler ve okumaya başlıyorlar\" diye konuştu.



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