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Kayseri'de kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ yakınlarında yoldan çıkarak taklalar atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

26 Ağustos 2018 15:19

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ yakınlarında yoldan çıkarak taklalar atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza sabaha karşı Kayseri- Malatya Karayolu\'nun 29\'uncu kilometresinde meydana geldi. İlhan Erdem (42) yönetimindeki 14 GE 924 plakalı otomobil, bir anda yolun sağına doğru devrilerek taklalar attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İlhan Erdem ile eşi Hatice Erdem ve kızı Aksen Erdem yaşamını yitirdi, diğer kızı Yüsra Evin Erdem (9) ise ağır yaralandı. Yaralı kız, ambulansla Kayseri\'deki hastaneye kaldırıldı.
 

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