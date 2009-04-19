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Yaşam

Kayseri'de kaza: 15 yaraladı

19 Nisan 2009 14:01


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kayseri-Ankara Çevre Yolu Molu köyü yakınlarında Özdemir Özyurt yönetimindeki 06 ET 7766 plakalı yolcu otobüsü, Rıfat Yalçınkaya'nın kullandığı 58 DV 922 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan Yusuf Çakır, Yener Kılıç, Gülay Behram, Gürcan Ergün ve İhsan Yıldırım Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Dursun Opak, Cesur Çakır, Memduh Baş, Zeynep Opak, Nadire Demirkaya, Kadir Ulak, Bahattin Akkaya, Fadime Şen, Nadire Demirkaya ve Fadime Baş da Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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