Kayseri'de, Kahramanmaraş dondurması kuyruğu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş dondurmasını tanıtmak için düzenlenen festival kapsamında hazırlanan dondurma TIR’ı, Kayseri’ye geldi. Ücretsiz dağıtılan dondurmadan alabilmek için de vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda 1,5 ton ücretsiz dondurma dağıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2’nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında hazırlanan dondurma TIR’ı Kayseri’ye geldi. Cumhuriyet Meydanı’na park eden TIR’da yapılan etkinliklerle müzik eşliğinde dondurma tanıtımı yapıldı. Etkilikler kapsamında ücretsiz dondurma ikramı da yapıldı. Ücretsiz dağıtılan dondurmadan almak isteyen vatandaşlar, TIR önünde uzun kuyruklar oluşturdu ve sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Dondurma TIR’ı hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Daire Başkanlığı Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk, hayata geçirdikleri projenin amacının Kahramanmaraş dondurmasının dünya çapında rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi. Diğer yandan proje kapsamında Kayseri’de 1,5 ton ücretsiz dondurma dağıtıldığı belirtildi.

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