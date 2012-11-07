Kayseri'de kadın üsteğmen intihar etti

Kayseri Hava Üs Komutanlığı'nda görevli kadın üsteğmen N.D., tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Kayseri'de 12’nci Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda görevli kadın üsteğmen 29 yaşındaki N.D., bir parkta beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Melikgazi ilçesi, Beştepeler parkına bu sabah kendisine ait otomobiliyle gelen ve bir süre önce astsubay olan eşinden boşandığı bildirilen üsteğmen N.D., aracını park ettikten sonra beylik tabancasını çıkarıp, başına bir el ateş ederek yaşamına son verdi.