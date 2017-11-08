Kayseri'de kaçak silah operasyonu: 19 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polis ekiplerinin düzenlediği kaçak silah operasyonunda 19 kişi gözaltına alınırken, firari 1 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun\'a muhalefet şüphelilerine yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 19 kişi yakalanırken, firari 1 kişiyi yakalama çalışması sürdürülüyor. Ekiplerin operasyonunda hepsi ruhsatsız 7 av tüfeği ve tüfeklere ait 53 kartuj, 9 milimetre 111 tabanca mermisi, 1 kasatura, 2 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 2 şarjör ve 33 kurusıkı tabanca fişeği, 4 adet G 3 mermisi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



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