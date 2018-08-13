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Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan İlçesi Kösehacılar Mahallesi ve Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi

13 Ağustos 2018 21:42

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan İlçesi Kösehacılar Mahallesi ve Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi\'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Asayiş ekipleri Bünyan ilçesi Kösehacılar Mahallesi\'nde M.T. ve B.K.\'nin evi ve çevresinde yaptığı aramada 5 kilo 120 gram kubar esrar, 202 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi\'nde yapılan operasyonda ise jandarma, H.B.\'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1022 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü H.B. ve araçta bulunan S.K., Jandarma tarafından gözaltına alındı.

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