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Kayseri'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde kamyonetin, kontrolsüz olarak yola çıkan bir başka kamyonetle çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı

17 Şubat 2018 13:00

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde kamyonetin, kontrolsüz olarak yola çıkan bir başka kamyonetle çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 55\'inci kilometresinde meydana geldi. Serkan Gül (35) yönetimindeki 38 AD 298 plakalı kamyonet, kontrolsüz olarak yola çıktığı öne sürülen Nasır Yılmaz (27) yönetimindeki 58 AU 045 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler Yılmaz ve Gül ile araçlarda bulunan Cahan Taşkıran (18) ve Derya Karaköse ( 21) yaralandı.
Durumu ağır olan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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