Kayseri'de 'hamarat eller' hünerlerini sergiledi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- İL Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından unutulmaya yüz tutmuş Kayseri lezzetlerini yeniden hatırlatmak amacıyla \'Hamarat eller yarışıyor yemek yarışması\' düzenlendi. Ev kadınları, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sergi salonunda düzenlenen yarışma, başlangıç, ana yemek ve tatlılar olmak üzere 3 kategoride yapıldı. 100 yıllık geçmişe sahip dolaz tatlısından, etli Kayseri mantısına, etli yaprak sarmasından nevzine tatlısına kadar 3 kategoride, 70 kadının yer aldığı yarışmada jüri üyeleri tattıkları lezzetlere puan vermekte zorlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, \"Kayseri mutfağı zengin, lezzetleri ile ünlü bir ilimiz. Zaman içerisinde yeni nesil geleneksel yemeklerimizi, kültürel değerlerimizi koruma noktasında bir zafiyet içerisinde. Genelde fastfood ve hazır yemeklere yönelmekte. Böyle olunca İl Müdürlüğü olarak kurduğumuz somut olmayan kültürlerimizi ortaya çıkarma konusunda çalışmalarımızın bir bölümünü ortaya çıkarmak istedik. Bazı kültürel değerlerimiz kaybolmakta, bazıları da kaybolmaya yüz tutmakta. O nedenle kaybolan kültürlerimizi ortaya çıkarmak, kaybolmaya yüz tutanları da korumak için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamıza ticari faaliyet yapan profesyonel aşçılar katılmıyor. Tamamen ev kadınlarımızın evlerde ürettiği geleneksel yemeklerimiz sergileniyor. Geleneksel lezzetlerimizi en iyi koruyan da evdeki ninelerimiz, annelerimizdir. Bu yarışmayı da o amaçla düzenledik. Kültürel değerlerimizi korumanın dışında aynı zamanda milli birliğimizi, dayanışmamızı, ev kadınlarının sosyal etkinliklere katılmasını teşvik etmek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz\" dedi.

BİR KAŞIĞA 70 MANTI

Hamarat eller yarışıyor yemek yarışması ana yemek kategorisine yörenin önemli lezzetlerinden olan mantı ile katılan Dilber Uçar\'ın yaptığı etli Kayseri mantısında bir kaşığa tam 70 mantı sığdı. Jüri üyeleri tattıkları lezzetlerin tadına, yöresel durumuna, temizliğine göre puanlama yaptı. Yarışmada dereceye giren tüm kadınlara çeşitli ödüller verildi.

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