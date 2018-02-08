Kayseri'de gümrük kaçağı 59 bin 360 paket sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ polisi tarafından ocak ayında düzenlenen operasyonlarda, kaçak 59 bin 360 paket sigara, 150 ton akaryakıt, cinsel gücü artırıcı 40 hap ve kaçak 77 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı. Polis ekiplerinin geçen ay düzenlediği operasyonlarda; 150 ton akaryakıt, kaçak 59 bin 360 paket sigara, cinsel gücü artırıcı 40 hap ve kaçak 77 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, ayrıca gümrük kaçağı sigara ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyon kapsamında, Suriye uyruklu M.H.\'yi takibe aldı. M.H.\'nin, takip sonucu A.B. isimli kişinin evine gittiği belirlendi. Ekiplerin baskın yaptığı A.B.\'nin evinde bin 320, iş yerinde ise 450 paket gümrük kaçağı ele geçirildi.

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