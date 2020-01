Kayseri'de geçen yıl şehit edilen 15 komando anıldı (2)

ZİYARETLER GÜN BOYU SÜRDÜ

17 Aralık 2016’da Talas ilçesi yolu, Erciyes Üniversitesi kavşağında çarşı iznine çıkan 1\'inci Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne PKK\'nın düzenlediği 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin de yaralanarak gazi olduğu saldınının yaşandığı durağa ziyaretçiler gün boyu akın etti. Gün boyunca eski komandolar, motosiklet grupları, siyasiler ve binlerce Kayserili vatandaşlar Talas yolundaki durağa geldi. Burada şehitler anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okudu. Kalabalık gruplar, tekbir getirerek ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı.

\'ATALARIMIZIN EMANETİNE SAHİP ÇIKTIK\'

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan yaptığı basın açıklamasında, “Şu bilinmelidir ki her şehidimizin, her gazimizin dökülen tek damla kanının hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Bu vatan uğruna can veren, kan döken kahraman evlatları unutmadık, unutmayacağız. Ecdadımızın bize kanlarıyla sulayarak emanet ettiği kutsal vatan topraklarına sahip çıkıp, bizde bize yakışır şekilde gelecek nesillere emanet edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra eski komandolar, askerlerin şehit olduğu ve halen yapımı devam eden Şehitler Anıtı’na her şehit için birer karanfil bıraktı. Saldırının ardından 40 gün boyunca nöbet duran 63 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu da 40 gün boyunca yanında bulundurduğu Türk Bayrağı’nı iki küçük kardeşe emanet etti. Konuşmaların ardından durağın yanına 15 şehidimiz için fidan dikilirken, şehitlerin isimleri söylenerek yoklama alındı.

Şeyda AŞATIR-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI