Kayseri'de geçen yıl şehit edilen 15 komando anıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, geçen yıl 17 Aralık\'ta bombalı terör saldırısı sonucu şehit olan 15 asker, saldırı yapılan durak önünde anıldı.

Kayseri\'de geçtiğimiz yıl 17 Aralık\'ta çarşı iznine çıkan 1\'inci Komando Tugayı askerlerinin bindiği belediye otobüsüne Talas Bulvarı üzerinde bulunan durakta bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker de yaralandı. Şehit askerler olayın yıldönümünde yine aynı olayda gazi olan askerler tarafından anıldı. \'Şehit Komandolar\' adı verilen duraktaki anma töreninde hain saldırıda yaralanarak, gazi olan Hakan Şimşek, çarşı iznine, sivil kıyafetlerle, silahsız çarşı iznine çıktıklarını belirtirken şöyle dedi:

\"Dağda- bayırda karşımıza çıkmaya cesaret edemeyen kalleşler alçakça bir bomba patlatarak 15 askerimizi şehit etti. Kardeşlerimiz peygamberlik mertebesinden sonra olan en kutsal şehitlik mertebesine yükseldi. Bize siper olan şehitlerimizi anmak için buraya geldik. Gaziler olarak yıllar geçse de bu olayın unutulmamasını istiyoruz. Bizi en çok inciten unutulmak olacaktır. Bizler hain saldırı sonucu yaralanan, şehit olan bu vatana malolmuş insanlarız. Kalleşleri sevindirmeyeceğiz. Her zaman dik duracağız, boynumuzu bükmeyeceğiz.\"

Yapılan konuşmanın ardından olayda şehit olan Mesut Yaşar\'ın 11 yaşındaki kız kardeşi Merve Yaşar şiir okudu.

NİZAM-I ALEM GENÇLİK MERKEZİ ÜYELERİ ŞEHİTLERİ ANDI

Erciyes Üniversitesi Nizam-ı Alem Gençlik Merkezi üyesi öğrenciler de 15 şehidi hain saldırının yapıldığı durakta andı. Yaklaşık 100 öğrenci 15 askerin şehit, 54 askerin de gazi olduğu \'Şehit Komandolar Durağı\'na geldi. Türk bayrağı açan gençler şehitleri andı. Duaların okunmasının ardından öğrenciler dağıldı.

PARS CHOPPER MOTOSİKLET KULÜBÜ ŞEHİTLERİ ANDI

Kayseri Pars Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri 15 şehidin yaşandığı durakta anma programı düzenledi. 15 askerin şehit, 54 askerin de gazi olduğu olayda, Kayseri Pars Chopper Motosiklet Kulübü yıldönümü nedeniyle Şehit Komandolar Durağı\'na geldi. Motosikletlerini saldırı yapılan alana alana bırakan kulüp üyeleri dua ettikten sonra ayrıldı.

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