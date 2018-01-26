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Kayseri'de gece hava sıcaklığı eksi 6 derece

KAYSERİ, (DHA)- SON iki günde hayli kar yağışı alan Kayseri ve çevresinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü

26 Ocak 2018 16:39

KAYSERİ, (DHA)- SON iki günde hayli kar yağışı alan Kayseri ve çevresinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Meteoroloji uzmanları ve yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri don ve buzlanmaya karşı uyardı.
Dün kar yağışı ile birlikte kent içindeki kar kalınlığı kent merkezinde 30 santime ulaşırken, Erciyes dağında yer yer 2 metrenin üzerine çıktı. Pistlerdeki karlar, makinelerle ezildi. Meteroloji 7. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları, Kayseri ve çevresinde geceleri sıcaklığın sıfırın altında 6 dereceye kadar düşeceğini, o nedenle don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını istedi. Uzmanlar Kayseri ve çevresinde hafta sonları yağış beklenmediğini, bölgede günün erken saatlerinde  sis görüleceğini ancak hava sıcaklığının 3 dereceye kadar çıkacağını ifade etti.

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