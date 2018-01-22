Kayseri'de gazeteciye hırsız şoku

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan Murat Tellioğlu\'nun evine gündüz vakti giren 4 kadın, bir miktar altın ve para çaldı. Olay yerine gelen otomobille bölgeden ayrılan kadınlar, bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi 302’nci Sokak\'ta meydana geldi. Murat Tellioğlu\'nun iki katlı müstakil evine gündüz vakti giren 4 kadın, 5 altın yüzük, bir kolye ile 450 lirayı çaldı. Kadınlar gelen bir otomobille olay yerinden ayrıldı. Gündüz vakti evde olmadıkları sırada meydana gelen hırsızlığa şaşırdığını belirten Murat Tellioğlu, “Adeta ellerini kollarını sallayarak ön kapıdan girip, arka kapıdan çıkıyorlar ve rahatlıkla hırsızlık yapıyorlar\" dedi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheli kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

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