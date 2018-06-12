T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de FETÖ'ye 5 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde çalışan 5 kişi, gözaltına alındı

12 Haziran 2018 14:49

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nde çalışan 5 kişi, gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan H.K., V.M.L., S.T., M.A ve A.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullandıkları belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİFETÖPDYKHKMelikşahKayseri Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüDahaByLockEagle
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24