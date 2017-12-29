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Kayseri’de FETÖ’den yargılanan 4 sanığa 6'şar yıl hapis (2)

2 SANIK BERAAT ETTİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Mor Beyin’ yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ‘ByLock IP’lerine yönlendirilmesinin edilmesinden sonra Kayseri’de tutuksuz olarak yargılanan 2 sanık beraat etti

29 Aralık 2017 19:29

2 SANIK BERAAT ETTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Mor Beyin’ yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ‘ByLock IP’lerine yönlendirilmesinin edilmesinden sonra Kayseri’de tutuksuz olarak yargılanan 2 sanık beraat etti.
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ‘Bylock’ kullanıcısı olmak suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar Zehra Y. ve Serkan A., Ankara Başsavcılığının yayınladığı 11 bin 480 GSM  numarası arasında yer alması sonrası beraat etti. 11 bin 480 GSM  numarası arasında 2 bin 822. sırada yer alan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Veri Hazırlama Memuru olarak çalışan ve ‘ByLock’ kullanıcısı iddiasıyla mesleğinden ihraç edildiğini söyleyen Zehra Y., \"Suçsuzluğum ortaya çıktığı için çok mutluyum. Bir an önce görevime dönmek istiyorum\" diye konuştu. Aynı davada yargılanan Serkan A. ise FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını belirterek, \"Ben müzikle uğraşıyorum. Kayseri’de bir kafede sahne alan bir sanatçıyım, benim bu örgütle hiçbir bağım yok cezaevinde kaldığım süre zarfında da çok yıprandım\" diye konuştu.
İKİ ŞÜPHELİYE DAHA 8\'ŞAR YIL 3\'ER AY HAPİS
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir başka duruşmasında ‘Bylock’ kullanıcısı olmaktan tutuklu yargılanan Mehmet Berber ve İlhami Yıldız, duruşmada hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.  Mahkeme heyeti sanıklar Mahmut Berber ve İlhami Yıldız’ı, 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Berber ve Yıldız’ı, cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

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