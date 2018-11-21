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Kayseri'de FETÖ şüphelisi 9 öğretmene beraat, bir öğretmene 7.5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 10 öğretmen hakkında açılan davada karar çıktı

21 Kasım 2018 18:45

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 10 öğretmen hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme \'örgüt üyesi olmak\' ve \'örgüte yardım etmek\' suçlarından yargılanan 9 sanık hakkında beraat kararı verirken, 1 sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklar İsmail K., Bülent E., Fatma K., Kadir Ö., İbrahim U., Mehmet S., Ceyhun A., Mehmet Cengiz A., Tekmil T. ve Yasin K. ile avukatları hazır bulundu.  Mahkeme heyeti, Fatma K.\'yi, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. İsmail  K., Bülent E., Kadir Ö., İbrahim U., Mehmet S., Ceyhun A., Mehmet Cengiz A., Tekmil T. ve Yasin K. hakkında ise beraat kararı verdi.

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