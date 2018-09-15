T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de FETÖ şüphelisi 3 asker tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 askerden 3'ü tutuklandı

15 Eylül 2018 13:03

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 askerden 3\'ü tutuklandı. 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kontörlü/ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen ve adliyeye sevk edilen S.Ş. B.D. ve H.G. tutuklanırken, B.D. H.B. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ FETÖPDYBaşsavcılığıKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüFETÖPDY TSKOperasyonda kontörlüankesörlü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24