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Kayseri'de FETÖ şüphelisi 23 astsubay adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19'u muvazzaf 23 askeri personel, adliyeye sevk edildi

11 Ocak 2019 19:25

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19\'u muvazzaf 23 askeri personel, adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ\'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 19 ilde operasyon yapıldı. Kayseri ile birlikte Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas\'ta düzenlenen operasyonlarda 19 muvazzaf, 2 ihraç, 1 açıkta ve 1 emekli olmak üzere toplam 23 astsubay gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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