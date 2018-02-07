Kayseri'de FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanan Resul Aru’ya (26), 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Resul Aru, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katıldı. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini ve tahliyesini istedi. ByLock yazışmalarının kime ait olduğunu bilmediğini iddia eden Resul Aru, “3 GSM hattı da bana ait ama ByLock’u ben kullanmadım. Kime ait olduğunu bile bilmediğim yazışmalardan dolayı 4 aydır tutukluyum, ben suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Resul Aru’yu ‘silahlı terör örgütüne’ üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk durumunun devamına karar verdi.