Kayseri'de FETÖ sanığı avukat eşlere hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de yürütülen FETÖ/PDY\'ye ilişkin davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği\'nin (AHUDER) eski başkanı avukat Süleyman G.\'ye 8 yıl 9 ay, eşi Sibel G.’ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, bugün görülen davada yargılanan tutuklu sanık Süleyman G. ile eşi tutuksuz sanık Sibel G., mahkemede hazır bulundu. Duruşmada FETÖ üyesi oldukları iddia edilen avukat eşlerin savunmaları alındı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat ve tahliyelerini istedi. KHK ile kapatılan AHUDER\'in, meslektaşlarının dayanışması için kurulduğunu ileri süren Süleyman G., \"Derneği, sosyal yönden ve dayanışma yönünden kurduk. Belediye başkanlarından, vergi dairesi başkanlarına kadar katılımcı olarak meslektaşlarımıza konferanslar vermelerini sağladık. Bunları yaparken de kamuoyuna afişler yaptırarak, bilgiler verdik. Avukat, sosyal çevresiyle para kazanır. Bu sosyal çevreden dolayı her kesimden müdafilik talebi geliyordu. Bu salonda bulunan meslektaşlarım beni tanırlar. Bu can, bu tende oldukça bu bedenden bu vatana ihanet çıkmaz. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

\'HUKUKA AYKIRI EYLEMDE BULUNMADIM\'

Süleyman G.’nin eşi Sibel G. ise “Allah, şahidimdir ki ben, hiçbir zaman \'ByLock\' kullanmadım. Hiçbir hukuka aykırı eylemin içinde de bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda, tutuklu sanık Süleyman G.’yi ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Sibel G. ise ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan istinaf yolu açık olma şartıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.