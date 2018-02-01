Kayseri'de FETÖ sanığı 8 öğretmene hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY davasında, KHK ile kapatılan Aktif Eğitim Sen yöneticileri ve dernek üyesi öğretmenlerin yer aldığı 6’sı tutuklu 8 sanığa, 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı yargılanan tutuklu sanıklar İlyas Yıldırım, Zeki Yılmaz, Ayhan Kaya, Mehmet Çimencan, Ahmet Balaban ve Selami Yel ile tutuksuz sanıklar Sinan C. ve Atilla K. mahkemede hazır bulundu. Duruşmada FETÖ silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen sanıkların savunmaları alındı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler tahliyelerini talep etti. Sendikanın disiplin kurulu üyesi olduğu iddia edilen Mehmet Çimencan, \"Sendika disiplin kurulu üyesi olduğumu gözaltına alındıktan sonra öğrendim. Derneğin hiçbir toplantısına katılmadım. Talimatla hiçbir şekilde para yatırmadım\" dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanıklar İlyas Yıldırım, Zeki Yılmaz, Ayhan Kaya, Mehmet Çimencan, Ahmet Balaban ve Selami Yel ile tutuksuz sanıklar Sinan C. ve Atilla K.’yı, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkları yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye ederken, tutuksuz sanıkların da mevcut durumlarının devamına hükmetti.

Öte yandan aynı dosyada yargılanan 22 tutuksuz sanığın dosyalarının da ayrılarak tek dosyada yargılanmaları kararlaştırıldı.