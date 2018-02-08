Kayseri'de FETÖ sanığı 2 işadamına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan işadamları Mustafa A. ve Abdurrahman H., 8’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa A. ve tutuksuz yargılanan avukat Mahmut A., mahkemede hazır bulundu. Sanıklardan Abdurrahman H. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklar, savunmalarında üzerlerine atılı bulunan suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanıklardan işadamı Mustafa A., “Bank Asya’nın müdürü çok sık gelip, gidiyordu. Para yatırdığım takdirde çeklerden masraf kesilmeyeceğini söyledi. İşler daha sonra gitgide karışmaya başladı ve süreçle alakalı sıkıntılar olunca, parayı geri çektim. GESİAD yönetim kurulu üyeliğinde hiçbir zaman bulunmadım. Mütaalada üyeliğimi duyunca şaşırdım. Etkin pişmanlıkta bulunanların verdikleri ifadelerine katılmıyorum. Ben suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Bu dosyada tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan avukat Mahmut A. ise “Müzahir şirketlerin avukatlığını nasıl aldığımı, Amerika ziyaretine dair tüm bildiklerimi açıkça anlattım. Mesleğimin dışında yapabileceğim bir işim yok. Mesleğimi devam ettirmek istiyorum” diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Abdurrahman H.\'nin dosyasında ise 4 tanık dinlendi. Tanık ifadelerine katılmadığını belirten işadamı Abdurrahman H., 19 aydır tutuklu olduğunu belirterek, \"Ben hiçbir zaman terör örgütü üyeliğinde bulunmadım. Hayatımın son 5 yılı, hastalıklarla mücadele etmekle geçti. Devletim ve milletime bağlı bir işadamı olarak vergimi ödedim. Tüm suçlamalar 17/25’ten önce olduğu için beraatimi talep ediyorum. Şimdiye kadar sizleri meşgul ettim, hakkınızı helal edin, adaletinize güveniyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti işadamları Mustafa A. ve Abdurrahman H.\'yi 8’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis cezasına çarptırılarak yurt dışına çıkış şartıyla tahliyesine hükmetti. Tutuksuz sanık avukat Mahmut A.’nın ise, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Mahkemenin kararı sonrası işadamı Abdurrahman H., “Yaşasın Türk adaleti, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” diye bağırarak sevincini dile getirdi.