Kayseri'de eski ortağını öldüren şüpheli, yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, dün eski ortağı Deniz Vural\'ı (36) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Serdar U. (35) polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Horsana Çayırı\'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştıkları öğrenilen eski ortaklar Deniz Vural ile Serdar U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdar U. yanındaki tabancayla Deniz Vural\'a ateş ederek öldürüp, kaçtı. Deniz Vural\'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Serdar U.\'yu yakalamak için çalışma başlattı. Kaçtığı aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, 00.30 sıralarında Serdar U.\'yu bir arkadaşının bağ evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yaşamını yitiren Deniz Vural\'ın sosyal paylaşım sitesinde hayatını kaybetmeden önce, \'Şerefsizce şan şöhret içinde yaşamaktansa, şereflice hak olan ölümü tercih ederim\' paylaşımı yaptığı görüldü.



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