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Kayseri'de Engelliler Günü kutlandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

03 Aralık 2018 15:08

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara eşi Aysel Günaydın ile birlikte katılan Vali Şehmus Günaydın, engellilerin halk oyunu gösterilerini ilgiyle izledi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı\'nda kutlama yapıldı. Kutlamalara Vali Şehmus Günaydın, eşi Aysel Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ ve çok sayıda engelli ile ailelei katıldı. Törende konuşan Vali Şehmus Günaydın, engellilerin son dönemlerde spor ve kültürel alanda gösterdikleri başarının göğüs kabarttığını ifade ederek, \"Devlet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin toplum her alanında olması bizleri çok mutlu ediyor\" dedi. Konuşmaların ardından 75\'inci Yıl Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu.

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