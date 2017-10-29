Kayseri'de Cumhuriyet Balosu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURİYET’in 94’üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle ODTÜ Koleji Özel Kayseri Okulları, Cumhuriyet Balosu düzenledi.

Balo öncesi konuşma yapan ODTÜ Koleji Özel Kayseri Okulları Müdürü Kemal Nakipoğlu davetlilere geldikleri için teşekkür etti. Nakipoğlu, \"Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizden bir ricam var. Kafanızda her şeyi unutun. İşinizi- gücünüzü, her şeyi unutun. Türkiye Cumhuriyeti kurarken, çok zorluklar çekmiş, 7 düvele kafa tutmuş ve bunu zaferle taclandırmıştır. 94 yıl önce bu gece Mustafa Kemal, arkadaşlarına Çankaya’da, \'Yarın Cumhuriyet\'in ilanını açıklayacağız\' diyor. Biz bugün burada o ışığı yaşayalım. Coşku ve sevinçle Atatürk’ün ışığı ile yaşayan insanlar hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyeti biz kurduk bu çağdaş kafayla ilelebet biz yaşatacağız. Cumhuriyet coşkusunun Kayseri’de yaşatılması gerektiği kanısındayız. Atatürk’in yeni Türkiye’sinde yapılan vals gibi zeybek gibi dansları izleyeceğiz. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Kimler nereden tırtıklamaya çalışırsa çalışsın. Biz bu bölgede örneğiz. O nedenle Cumhuriyetin kıymetini bilmeliyiz, diye düşünüyoruz.”

Öğrencilerin tarihi kişileri temsil ederek yaptıkları konuşmaların ardında öğrenciler ve öğretmenler vals gösterisi yaptı. Klasik müzik ile devam eden balo zeybek gösterisi ve ardından yapılan mini konserle sona erdi.

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