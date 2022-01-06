Kayseri'de, cips paketinin içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

Kayseri-Ankara kara yolunda, yolcu otobüsünde bir yolcunun yanındaki cips paketinin içine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, yolcu gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri aldıları bir ihbar üzerine; Kayseri-Ankara kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurup, yolculardan S.H.A.'nın üstünü ve eşyalarını aradı. Yapılan aramada, S.H.A.'nın yanındaki cips paketinin içine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)