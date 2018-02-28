Kayseri'de CHP'den şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Solak Özer, CHP Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mehmet Bayraklı ve partililer, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Solak Özer ve beraberindeki partililer şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Özer, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki göstererek, “Cumhuriyet ile kavgalı olan bu iktidar, bildiğiniz gibi 16 yıldır Cumhuriyetin kazanımlarını sata sata bitiremedi. Şimdi de ülkemizin, halkımızın hep birlikte zenginleşmesi amacıyla kurulan şeker fabrikalarımızın özelleştirilmesi gündemde. Çiftçimize, işçimize, ülkemize değer katan bu fabrikalar, ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fabrikalarımız maalesef ülkemizin tek adamına karşı, sarayın saltanatına ve emperyalizmin emellerine kurban edilmektedir” dedi.

Ak Parti’nin çiftçilerin taleplerine kulak tıkadığını söyleyen Başkan Özer, “Çiftçimizin taleplerine kulak tıkayan AKP iktidarı emperyalizmin emirlerini yerine getirmek için bu fabrikalarımızı satışa sunmaktadır. Halkımızın alın teri, geleceği satılmaktadır. Biz bu konuda halkımızla birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi il yönetiminin çeşitli alanlarda oluşturduğumuz komisyonlarımız var. Bu komisyonlarımızdan bir tanesi, tarım ve hayvancılık komisyonudur. Komisyonumuzun başkanı ise Türkiye’nin yine önde gelen kurumlarından, PANKO Birliğin Genel Başkanlığı\'nı yapmış olan Mehmet Bayraklı’dır\" dedi.

Parti Tarım Ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mehmet Bayraklı ise, fabrikanın eskisinin yıkılıp yenisinin yapılabileceğini belirterek, “Onları kazanmamız mümkün ama Cumhuriyetin bize kazandırdığı bu kazanımları bir daha bir araya getirmemiz mümkün değil. Şeker şirketinin adı planlı tarımdır. Bize ekmeyi dikmeyi, at arabalarıyla dahi pancar tarlalarında bize teknik tarımı öğreten bir kurumdur. Benim şeker fabrikalarının satılmasından ziyade içimi acıtan hadi aynı köy enstitülerinde olduğu gibi şeker enstitüsünü de, köylünün, çiftçinin elinden alınmaması lazım” dedi.

Bayraklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef bugün konuşması gerekenler konuşmuyor. Bizim artık, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız ne kaldı ? Maalesef bugün benim eski yerimde olan, PANKO Birliği Genel Başkanı şu anda Konya Şeker’in başkanıdır, Ak Parti milletvekilidir üstüne tarım komisyonu başkanıdır. Bu kadar temsil ettiğin 2 milyon çiftçi adına çıkıp söyleyeceğin bir söz yok mu? Pancar Kooperatifi Başkanı susuyor, çiftçilerin başkanları susuyor. Ziraat Odaları başkanları susuyor. İşçimiz ve sendikalarımız çırpınıyor. Bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor.”



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