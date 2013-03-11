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Politika

Kayseri'de CHP zirvesi!

Deniz Baykal ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenazede buluştu. İkili Kayseri'de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Niyazi Bahçecioğlu'nun cenaze törenine katıldı

11 Mart 2013 18:34

Ankara'dan Deniz Baykal'la birlikte karayoluyla Kayseri'ye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu  Cumhuriyet Meydanı'nda gençlik ve kadın kollarının açtığı kermese katıldı.

İKili daha sonra Kayseri'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan 80 yaşındaki Niyazi Bahçecioğlu'nun cenaze töreninde yan yana saf tuttu.

Ardından Baykal ve Kılıçdaroğlu bir restoranda yemek yedi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Buradaki yolsuzlukları sadece Kayserililer değil, artık bütün Türkiye öğrendi. Ses bantları, görüntüler var, rüşvet defterleri var. Bunları herkes biliyor. Kapanan bir dosyayı yeniden açtık, takip edeceğiz" dedi ve "Biz kul hakkı yiyenlere karşı mücadele ediyoruz. Kim kul hakkı yiyorsa bilsin ki, CHP olarak onun karşısında duracağız" mesajını verdi.

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