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Ekonomi

Kayseri'de çerezlik ay çekirdeğinin başfiyatı belirlendi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çerezlik ay çekirdeğinde, 2018 yılı hasat dönemi başfiyatının 1 tonda 5 bin 500 lira olduğunu açıkladı

03 Eylül 2018 15:20

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çerezlik ay çekirdeğinde, 2018 yılı hasat dönemi başfiyatının 1 tonda 5 bin 500 lira olduğunu açıkladı. 
Kayseri Şeker\'in iştiraklerinden Pan-Pa şirketince çerezlik ay çekirdeğinin 2018 yılı hasat dönemi alımlarına başlandığı belirtildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay, hasat dönemi başfiyatının 1 tonda 5 bin 500 lira olduğunu söyledi. Akay, \'\'Şeker pancarının önceliğimiz olmakla birlikte diğer ürünlerde olduğu gibi kuru yemiş sektörünün ana girdilerinden birisi olarak tüketilen çerezlik ay çekirdeğinin tarımına da Kayseri Şeker olarak destek olmaya çalışıyoruz. Bu yıl, başfiyatı ton başına 5 bin 500 TL olarak belirledik\'\' dedi.
Başkan Akay, \'\'Geçtiğimiz sene şeker pancarı tarımı yapan çiftçilerimizin üretmiş olduğu diğer ürünlerden ay çekirdeğini Pan-Pa şirketimiz aracılığı ile almak suretiyle çiftçilerimize önemli bir gelir sağladığımızı düşünüyorum. Bu sene de ay çekirdeği alımlarımız devam edecektir. Bizim amacımız, çiftçimizin şeker pancarı dışında üretmiş olduğu diğer ürünleri de almak suretiyle  çiftçimizin gelirini artırmak, ürününün değerinde satılmasına katkı sağlamak ve aynı zamanda sözleşmeli tarım ile kaliteli, verimli bir ürün ortaya koymaktır. Bu uygulama sayesinde çiftçimizin yüzü, şeker pancarı dışındaki diğer ürünlerden dolayı da gülmeye başladı. Bu, bizim için vazgeçilmez bir faaliyettir\" diye konuştu.

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