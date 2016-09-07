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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kayseri’de ‘ByLock’ operasyonu; 33 polis tutuklandı

34 polis gözaltına alınmıştı

07 Eylül 2016 01:39

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yakın kişilerin iletişim kurmak için kullandığı belirlenen ByLock uygulamasının kullanıcısı olan 33 polis tutuklandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında ‘Bylock’ programı kullandığı tespit edilen polisler açığa alınmış ve daha sonra gözaltına alınmıştı. 

Gözaltına alınan 34 polis, bugün adliyeye çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen polislerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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