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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kayseri'de ByLock operasyonu; 13 gözaltı

Operasyonda 24 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor

07 Eylül 2017 13:29

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. ByLock kullancısı olduğu tespit edilen 24 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

Aalarında öğretmenlerin de bulunduğu mesleklerinden ihraç edilmiş 24 kişi hakkında düzenlenen operasyonda 13 kişi evlerinde yakalandı.

Plastik kelepçe ile elleri bağlı olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Adli Tabipliğe getirilen aralarında öğretmen, polis ve askerlerin de bulunduğu şüpheliler, muayenelerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (DHA - Yasin Dalkılıç)

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