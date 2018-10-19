Kayseri'de bulundu; uzunluğu 2 metre 40 santimetre

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısında, 7,4 milyon yıllık olduğu tahmin edilen, diş uzunluğu da dahil 2 metre 40 santimetrelik fil kafatası bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce de fosile rastlanan baraj kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde, bir çobanın ihbarı sonucu kazı çalışması başlatıldı.

Kazayı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığındaki ekip yürütüyor. Prof. Dr. Cesur Pehlevan, kazı çalışmaları devam eden fosilin, Anadolu'da bir başka örneğinin olmadığını belirtti.

"7,4 milyon yıl öncesine ait"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kazı ekibini ziyaret ederek yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Çelik, kazı çalışmalarıyla ilgili ise şunları kaydetti: "Taşhan'da yapılan kazı çalışmalarının ardından bölgeden yeni ihbarlar, yeni müjdeli haberler gelmeye başladı. Bir sığır çobanının ihbarı üzerine burada kazıya başlandı. 2 metre 40 santimetre boyunda parçalanmamış fil kafatası çıkarıldı. 7,4 milyon yıl öncesine ait kafatası, Kayseri ve Türkiye için çok önemli."

Kayseri Bilim Merkezi'nde sergilenecek

Kazılarda çıkarılan fosillerin, Kayseri Bilim Merkezi'nde oluşturulan laboratuvara taşınacağını anlatan Çelik, gerekli çalışmaların ardından bunları aynı merkezde sergileyeceklerini ve dünya kamuoyuna sunacaklarını bildirdi.