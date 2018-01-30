Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi adliyede

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı öne sürülen 23 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Kayseri merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Daha önce emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden F.M.E. ve S.S. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün de işlemleri tamamlanan şüphelilir N.F.E., Y.K., M.Ö., H.G., E.D., N.P., A.D. ve R.S. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'deki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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