Kayseri'de 71 işadamı hakkında FETÖ iddianamesi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında, polis, geçen Ağustos ayında operasyon düzenledi, çok sayıda işadamını gözaltına aldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ay sonra aralarında Ömer Dengiz, Mahmut Hiçyılmaz, Abdullah Eraslan, Elif Bozdağ ve Ersin Kıranatlıoğlu'nun da bulunduğu 71 şüpheli hakkında 300 sayfalık iddianame hazırladı.



İddianame mahkemece kabul edilirse, şüpheliler, "Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyetini Devirmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet etmek' suçlarından, 3 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanacak.