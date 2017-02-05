T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Kayseri'de 71 işadamı hakkında FETÖ iddianamesi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ömer Dengiz ve Mahmut Hiçyılmaz'nda aralarında bulunduğu bazıları tutuklu, 71 işadamı hakkındaki iddianame tamamlandı

05 Şubat 2017 00:31

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında, polis, geçen Ağustos ayında operasyon düzenledi, çok sayıda işadamını gözaltına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ay sonra aralarında Ömer Dengiz, Mahmut Hiçyılmaz, Abdullah Eraslan, Elif Bozdağ ve Ersin Kıranatlıoğlu'nun da bulunduğu 71 şüpheli hakkında 300 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianame mahkemece kabul edilirse, şüpheliler, "Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyetini Devirmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet etmek' suçlarından, 3 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanacak.

ETİKETLER

fetökayseri15 temmuzmahkemeiddianame

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24