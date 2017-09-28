Kayseri'de 70 sanıklı FETÖ davasında 3'üncü gün

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 17\'si tutuklu toplam 70 sanıklı FETÖ/PDY davanın 3\'üncü günü, tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle devam etti.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın da bulunduğu 17’si tutuklu 53’ü tutuksuz 70 sanığın yargılandığı davanın 3 gününde, tutuksuz sanıklar dinlendi. Kayseri adliyesinin konferans salonunda devam eden davada tutuksuz sanıklar Nuh Mehmet Saçmacı, Nurettin Okandan, Hüseyin Cindoruk, İsmail Külahlı ve Mustafa Salın savunmalarını yaptı.

Tutuksuz sanıklardan Nuh Mehmet Saçmacı savunmasında, FETÖ’nün Kayseri Ticaret Odasını ele geçirmek için yoğun çaba harcadığını, buna engel olmak istedikleri için husumet besleyenlerin kendine ve Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a bazı kişilerin kurmaya çalıştıkları kumpas ile FETÖ’cü ilan edilmeye çalışıldıklarını iddia etti. Sanık Saçmacı, \"Hiçbir şekilde bu yapının içinde olmadım. Hakkımda gizli tanıklık yapan Ali Dağı ismi, açık tanıklık yapan Ömer Faruk Berk benim ne iş yaptığımı dahi doğru dürüst bilmiyor. İkisi de iftira atmaktadır. Benim okul yaptırdığım söyleniyor. Yapılan okul, İstanbul\'da iş adamı Yılmaz Saçmacı tarafından yapılmıştır. Kayseri\'de herkes okulun açılışına giderken, ben bu okulun açılışına dahi gitmemişim. Hakkımda bir diğer suçlamaları yapan Mehmet Kılnamaz\'ın ifadelerine gelince, 2008 yılında Ticaret Odası seçimleri için Kayseri\'de birçok sanayici, iş adamı, AK Parti, Mahmut Hiçyılmaz\'ın Ticaret Odası Başkanı ve benim grupta çalışmam için ısrarcı oldu. Zaman kısıtlılığından dolayı çok fazla çalışmadık ve seçimi kaybettik. 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan\'a KTO\'nun durumundan dolayı dilekçe yazdık ve müfettiş istedik. Bu dava temyiz aşamasındadır. Bu tarihten sonra bu kişilerle husumet başlamıştır. Bana suçlamalarda bulunan Mehmet Kılnamaz, dönemin eski KTO başkanının en yakınıdır. 12\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde davadan dolayı işten çıkarılmasında benimle alakalı hiçbir şikayet yoktur. Bunlarla alakalı gazeteye ülkücü olduğundan dolayı işten çıkarıldığını beyan etmektedir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları başlayınca suçlamalarını değiştirmiş kendisinin 2007-2010 yılında FETÖ aleyhine yazı yazdığı için işten çıkarıldığı beyan etmiştir. Ancak, Kılnamaz hiçbir şekilde köşe yazmamıştır. Gazete imtiyaz sahibinden de bu sorulabilir. Ticaret Odası Ak Parti, HASİAD, KAYSİAD, TÜMSİAD, MÜSİAD, HAGİAT Mahmut Hiçyılmaz\'a seçimlerde destek olacaklarını söylemişler. GESİAD destek açıklamasını son gün düzenlediği basın toplantısı ile söylemiştir. GESAİD kanadının İlhan Miraboğlu listelere isimler yazılmasını istedi. Bizler birçok kişiye karşı çıktık. MÜSİAD ve TÜMSİAD\'IN da verdiği isimler vardı. İsmail Tuna yedekten yönetim kurulu üyeliğine geldi. Başkan beyin zorlaması ile istifa etti. İlhan Miraboğlu odayı tekmeleyerek gitti. İlhan Miraboğlu paralel tarzı yönetim oluşturmaya çalıştı. Odanın can damarlarını ele geçirmeye çalıştı. Biz onları çok şükür temizledik. Bugün bizim davamız KTO ele geçirme davasıdır. KTO\'yu ele geçirsek diye iftira atıyorlar. Kılnamaz, Ali Dağı, Ömer Faruk Berk aynı beyanda bulunuyor. GESİAD\'tan gelen Mustafa Koyuncu, İlhan Miraboğlu, İsmail Tuna, Ersin Kıranatlıoğlu, Hüseyin Cindoruk vardı. İlhan Miraboğlu, KTO\'nun genel sekreteri ve bilgi işlem müdürünü kendinden getirmeye çalıştı. Şükürler olsun buna engel olduk” dedi.

Duruşmaya daha sonra öğlen arası verildi.