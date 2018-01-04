Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisine hapis cezaları verildi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ \'de FETÖ/PDY\'ye üye olmak ve örgütün kriptolu yazışma programı ‘ByLock’ kullanıcısı olmak suçundan yargılanan 4’ü tutuklu, 3’ü tutuksuz 7 sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmaya tutuklu yargılanan, Suat İl, Selim Osmanoğlu, Ramazan Çadırcı ve tutuksuz zanlılar; Nilüfer O., Bilal S. Ve Adem C. duruşmada hazır bulundu. Tutuklu yargılanan Yakup Eksik ise, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) ile İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nden katıldı. ‘FETÖ Terör Örgütü Üyesi’ olmak suçundan ve örgütün kriptolu mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullanıcısı oldukları öne sürülen şüphelilerin savunmaları alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, beraat ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle tutuklu sanıklardan, Melikşah Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yakup Eksik ve Selim Osmanoğlu’na 7\'şer yıl 6\'şar ay, Suat İlbek ile Ramazan Çadırcı’ya 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verirken tutuklu yargılanan tüm sanıkların tahliyelerine karar verdi. Aynı mahkeme,tutuksuz yargılanan Nilüfer O.\'ya 6 yıl 3 ay, Bilal S\'ye. 3 yıl 1 ay 15 gün ve Kimse Yok Mu Derneği Denetim Kurulu üyesi Adem C.’yi ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verirken, şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Cuma günü tahliye olan ve tutuksuz olarak yargılan Pınar T. ise, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın açıklamış olduğu \'Mor Beyin Yazılımı\' listesinde yer alması sonucu beraat etti.