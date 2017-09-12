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Kayseri'de 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında meslekterden ihraç edildikten sonra örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

12 Eylül 2017 13:04

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında meslekterden ihraç edildikten sonra örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi de Cumhariyet Savcılığı\'na teslim oldu. Çeşitli meslek gruplarından gözaltına alınan ve daha önce açığa alınarak görevden uzaklaştırılan şüphelilerden Ümit Can, Ahmet Kara, Emre Aslantaş, Mehmet Firez, Emine Şibik ve Yaşar Karagülle, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'nce tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol koşulu ile salıverildi.

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