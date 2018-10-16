Kayseri'de 5 tarihi eser kaçakçısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir kısmı Ortaçağ sikkeleri olmak üzere Bizans ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında il merkezinde bir evde tarihi eser alışverişi olacağı bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda ekipler konu ile ilgili 5 şüpheliyi takibe alarak, bulundukları evde suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç., A.A., M.A., R.A. ve E.Ö., Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



FOTOĞRAFLI