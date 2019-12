T24 - Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde orta şiddetli deprem meydana geldi. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen depremde can veya mal kaybı yok.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinin internet sitesindeki bilgiye göre, saat 06.50'de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde orta şiddetli deprem meydana geldi.



Depremde her hangi bir can veya mal kaybı olduğuna ilişkin bilgi bulunmuyor.