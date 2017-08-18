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Kayseri'de 4 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerdenYusuf Gülener, Mikail Akçadağ ve Gökhan Göçer tutuklanırken, Uğur K

18 Ağustos 2017 19:59

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kayseri\'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerdenYusuf Gülener, Mikail Akçadağ ve Gökhan Göçer tutuklanırken, Uğur K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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