Kayseri'de 4 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerdenYusuf Gülener, Mikail Akçadağ ve Gökhan Göçer tutuklanırken, Uğur K
18 Ağustos 2017 19:59
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kayseri\'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerdenYusuf Gülener, Mikail Akçadağ ve Gökhan Göçer tutuklanırken, Uğur K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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