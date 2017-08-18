Kayseri'de 4 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri\'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerdenYusuf Gülener, Mikail Akçadağ ve Gökhan Göçer tutuklanırken, Uğur K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.