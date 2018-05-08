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Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, aralarında iş insanı, öğretmen ve servis sürücüsünün de bulunduğu tutuksuz 4 sanığa, 1 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

08 Mayıs 2018 17:52

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, aralarında iş insanı, öğretmen ve servis sürücüsünün de bulunduğu tutuksuz 4 sanığa, 1 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanıklardan iş insanı Mustafa C., servis sürücüsü Ahmet İ., öğretmen Davut E. ve Fatih Ş. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarini istedi. FETÖ sanığı iş insanı Mustafa C., \"Allah rızası için örgüt içinde yer aldım. Allah rızası için oturmalarına gittim. Ne zaman niyetlerini anladım, oturmalarından uzaklaşmaya başladım. 2014 yılının 3 ya da 4’üncü ayında da tamamen bıraktım\" dedi. Örgütün hiçbir çağrısına uymadığını da öne süren Mustafa C. \"Bank Asya’ya para yatırmam, sosyal medyada paylaşım yapmam, adliye önündeki eylemlere destek olmam istendi. Hiçbirini yapmadım. Bildiğim her şeyi anlattım. Vereceğiniz her karara saygı duyuyorum\" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz iş insanı Mustafa C.’nin ‘örgüte yardım etme’ suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan öğretmen Davut E.’nin ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıkta bulunan Fatih Ş.’nin ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, servis sürücüsü Ahmet İ.’yi ise ‘örgüte yardımda bulunan eylemlerinden’ dolayı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

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