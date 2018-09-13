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Kayseri'de 3'ü askeri personel 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda, aralarında askeri personel ve gazete dağıtıcısının da olduğu tutuksuz 4 sanığa, 1,5'ar yıl ile 6'şar yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi

13 Eylül 2018 21:38

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda, aralarında askeri personel ve gazete dağıtıcısının da olduğu tutuksuz 4 sanığa, 1,5\'ar yıl ile 6\'şar yıl 3\'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuksuz sanıklardan askeri personel Uğur B., astsubaylıktan ihraç edilen Aykut K., askeri personel olarak görev yaparken ihraç edilen Muhammet Fatih G. ile gazete dağıtıcısı Murat Ş. hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Tutuksuz sanıklardan Uğur B., Aykut K. ve Muhammet Fatih G., emniyet müdürlüğündeki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, bildikleri her şeyi anlattıklarını söyledi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılamalar sonucu tutuksuz sanık Murat Ş.\'yi \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, askeri personel Uğur B., Aykut K. ve Muhammet Fatih G.\'yi ise aynı suçtan 1\'er yıl 6\'şar ay 22\'şer gün hapis cezasına çarptırarak, hükümlerinin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
\'FIRAT KALKANI HAREKATI\'NA GÖNÜLLÜ KATILDIM\' DİYEN HAVA SUBAYINA BERAAT 
Kayseri\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen diğer davada ise hava savunma subayı tutuklu sanık Nurullah T. hakkında beraat kararı verildi. 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada Nurullah T. ile avukatı hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Nurullah T., beraatini talep etti. İddianamede yalnızca tanık ifadesinin olduğunu, başka suçun üzerine atılı olmadığını kaydeden Nurullah T., \"Fırat Kalkanı Harekatı\'na gönüllü olarak katıldım. Bu harekata gönüllü olarak katılmış biri nasıl terörist olabilir? Kaçma şüphem yok. Mağdur oldum. Suçsuzum\" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Nurullah T.\'nin, tanık ifadesinde geçen söz konusu tarihin 2001 yılını kapsaması nedeniyle beraatine ve tahliyesine karar verdi.   

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