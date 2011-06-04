-KAYSERİ'DE "ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ" İÇİN SEFERBERLİK KAYSERİ (A.A) - 04.06.2011 - Geçtiğimiz yıl Kayseri'nin 2. devlet üniversitesi olarak kurulan Abdullah Gül Üniversitesi'ni yaptırmak için hayırsever Kayserili sanayici ve işadamları seferber oldu. Abdullah Gül Üniversitesi'ni Destekleme Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı işadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserililerin hayır işlerinde özellikle eğitim ve sağlığa büyük önem verdiklerini, Erciyes Üniversitesi'ne hayırseverlerin 250'ye yakın bina veya tesis yaptırdığını bunların toplam tutarının da 250 milyon liraya yaklaştığını söyledi. Erciyes Üniversitesi'ne bugüne kadar gerçekleştirilen hayırsever katkısının Kayseri'nin 2. Devlet Üniversitesi olan Abdullah Gül Üniversitesi'ne de yapılmaya başlandığını belirten Çıkrıkçıoğlu şunları söyledi: ''Yeni kurulan Melikşah ve Nuh Naci Yazgan Vakıf Üniversitelerimiz için de yine tüm hayırseverlerimizin katkısı devam ediyor. Bu bir Kayseri geleneğidir. Bugün sıra Abdullah Gül Üniversitesi'nde. Sanayici ve işadamı arkadaşlarımızla birlikte Erciyes Üniversitesinden sonra şimdi de Abdullah Gül Üniversitesi için seferber olduk.'' -50 İŞADAMINDAN 1'ER MİLYON LİRA- Devlet üniversitelerinin imkanlarının sınırlı olduğunu ancak yurt dışından alanında tecrübeli bilimadamlarını Kayseri'ye getirdiklerinde bu insanları, eşlerini, çocuklarını burada tutacak bir altyapı oluşturabilmek amacı ile Abdullah Gül Üniversitesi'ni Destekleme Vakfı'nı kurduklarını kaydeden Mustafa Çıkrıkçıoğlu, kurdukları vakfa 50 sanayici ve işadamının 1'er milyon lira bağışta bulunacağını söyledi. Çıkrıkçıoğlu şöyle devam etti: ''Hemşehrilerimizle biraraya geldik. Öncelikle dünya standartlarında bir eğitim verecek üniversiteyi kurup ayakta tutabilmek için, iyi bir gelire sahip olunması gerektiği kararına vardık. Bunun için de bir vakıf kurduk. Arkadaşlar beni Mütevelli Heyet Başkanlığına getirdiler. Tüm altyapı hazır. Resmi kuruluş işlemlerimiz ise yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlanacak. Kurduğumuz vakfa 50 sanayici ve işadamı birer milyon lira bağışlıyor, ayrıca bazı arkadaşlarımız da yine Erciyes Üniversitesi örneğinde olduğu gibi fakülte binası, yüksek okul, sosyal tesis veya kütüphane yaptıracak. Vakfımız elindeki imkanları değerlendirerek sürekli bir gelir elde etme yolunu seçecek. Çünkü Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce eğitim veren bir üniversite olacak. Burada yurt dışından gelen öğretim üyesini devletin standart maaşı ile tutamazsınız. Bu vakıf üniversitede çalışan öğretim üyelerine katkı da sunacak.'' -CUMHURBAŞKANI GÜL ONURSAL BAŞKAN- Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Vakfın Onursal Başkanı olduğunu da belirterek, şöyle dedi: ''Kayseri kamuoyu, haklı olarak 2. Devlet Üniversitesi'nin isminin 'Abdullah Gül' olmasını istedi. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede kurduğumuz vakfın onursal başkanlığını da Cumhurbaşkanımızın yapmasını istedik. Arzumuzu kendilerine ilettiğimizde sağ olsunlar bizi kırmadılar ve kabul ettiler. Cumhurbaşkanımıza da zaman zaman üniversitemiz hakkında bilgi aktarıyoruz. Kendisi de bizi heyecanlı bir şekilde dinliyor. Fikirlerinden de istifade etmeye çalışıyoruz.'' -TEMEL 25 HAZİRAN'DA- Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı da, üniversitelerinin Türkiye'nin İngilizce eğitim veren 3. üniversitesi olacağını belirterek, şunları söyledi: ''Sorumluluğumuz çok ağır. Ancak hayırseverlerimizin katkısı ve yardımı ile çok kısa bir sürede üniversitemizi bir dünya üniversitesi yapma arzusundayız. Bugün üniversitemiz adına yurt dışına doktora yapmaya gidecek öğrencilerimizle bir araya geldik. 30 civarında arkadaşımız değişik branş ve ülkelerde doktoralarını yapacaklar. Ardından bazıları buraya gelip üniversitemizde çalışmaya başlayacak. İngilizce eğitim veren teknik üniversitemizde görev yapacak akademisyenleri seçmek için başvuruları kabul etmeye başladık. İlgililer detaylı bilgileri internet sitemizden alabilirler.''