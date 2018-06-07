T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 34 kaçak yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de jandarma tarafından durdurulan bir otobüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 kaçak yakalandı

07 Haziran 2018 15:26

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de jandarma tarafından durdurulan bir otobüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 kaçak yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mahallesi mevkiinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrolde ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu 34 kişi yakalandı. Bu kişilere organizatörlük yapan N.E., H.E. ve F.T. gözaltına alınırken, otobüse de el kondu.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.
3 organizatör ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİKaçaklaraJandarma KomutanlığıPazarören MahallesiOtobüsteBuKaçaklarGeri Gönderme Merkezi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24