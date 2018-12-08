Kayseri'de 31 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin düzenlediği operasyonda yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 31 kaçak ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Şube ekipleri, dün gece, Kayseri- Malatya karayolu, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi girişinde iki araca operasyon düzenledi. Operasyonda, 72 EA 642 plakalı minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 31 kaçak, otomobilde ise 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Kaçakları sahte belgelerle başka ülkelere götürmek için sahte belge düzenlediği öne sürülen Z.A., M.B., M.N. ve A.Y. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.