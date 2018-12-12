Kayseri'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1\'i Suriyeli, 2\'si Iraklı 3 DEAŞ terör örgütü şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin kentte inşaatlarda çalıştıkları ve atık kağıt topladıkları belirlendi.

Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan çalışmalarda, Türkiye\'ye kaçak olarak giren 3 DEAŞ\'lının Kayseri\'de inşaat işçisi ve atık kağıt toplayıcısı gibi davrandıkları belirlendi. TEM ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, \'Ebu Ömer Kod\' kod adlı Suriye uyruklu Mustafa E. ile Irak uyruklu Nuri I. ve Tarık A. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin, TEM Şubesindeki sorgulamanın ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacağı öğrenildi.



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