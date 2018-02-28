T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 28 Şubat protestosu

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 28 Şubat'ın 21'inci yıl dönümü nedeniyle MAZLUMDER ve Memur-Sen basın açıklaması düzenledi

28 Şubat 2018 19:10

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 28 Şubat\'ın 21\'inci yıl dönümü nedeniyle MAZLUMDER ve Memur-Sen basın açıklaması düzenledi. Memurs-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, \"28 Şubat’ın sivil kanadı mutlaka yargılanmalı ve hesap vermelidir\" dedi.
28 Şubat\'ın yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan basın açıklamasında, MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, “Dışarıdan ABD ve Batı ülkeleri, içeriden silahlı kuvvetler, yargı, siyaset, bürokrasi, basın ve yandaş STK’lardan oluşan çete desteği ile yapılan darbenin yaraları ne yazık ki hala sarılamadı” dedi.
2002 yılından sonraki dönemde rahat bir nefes aldıklarını ifade eden Taş, “Kışlalarda yapılan toplantılarda aldıkları kararlar ile hiçbir hukuku ve vicdan tanımadan mahkum edilerek ağır hapis cezalarına çarptırılan 600 kadar Müslüman\'ın mahkûmiyetleri ve mağduriyetleri ne yazık ki devam ediyor. Cezaevindeki son 28 Şubat olsun\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AŞATIRKAYSERİ DHA KAYSERİMAZLUMDERMemurSenMemursSenTemsilcisi Aydın KalkanCumhuriyet MeydanıMAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet TaşABDBatıSTKlardanTaşMüslümanCezaevindekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24