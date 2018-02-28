Kayseri'de 28 Şubat protestosu

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 28 Şubat\'ın 21\'inci yıl dönümü nedeniyle MAZLUMDER ve Memur-Sen basın açıklaması düzenledi. Memurs-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, \"28 Şubat’ın sivil kanadı mutlaka yargılanmalı ve hesap vermelidir\" dedi.

28 Şubat\'ın yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan basın açıklamasında, MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, “Dışarıdan ABD ve Batı ülkeleri, içeriden silahlı kuvvetler, yargı, siyaset, bürokrasi, basın ve yandaş STK’lardan oluşan çete desteği ile yapılan darbenin yaraları ne yazık ki hala sarılamadı” dedi.

2002 yılından sonraki dönemde rahat bir nefes aldıklarını ifade eden Taş, “Kışlalarda yapılan toplantılarda aldıkları kararlar ile hiçbir hukuku ve vicdan tanımadan mahkum edilerek ağır hapis cezalarına çarptırılan 600 kadar Müslüman\'ın mahkûmiyetleri ve mağduriyetleri ne yazık ki devam ediyor. Cezaevindeki son 28 Şubat olsun\" dedi.



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