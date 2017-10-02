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Kayseri'de 2 uyuşturucu sanığına 8 yıl 4'er ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de uyuşturucu hap sattıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanık 8’er yıl, 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı

02 Ekim 2017 17:43

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de uyuşturucu hap sattıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanık 8’er yıl, 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri-Ankara karayolu kavşağındaki parkta, geçen 24 Nisan’da polisin yaptığı uygulamada Mehmet Oktay (28), Ali Pükaroğlu’nun (26) üzerinde 50 ecstasy hap ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada tutuklu yargılanan Oktay ve Pükaroğlu, birbirlerini suçlayarak tahliyelerini istedi. Mehmet Oktay ve Ali Pükaroğlu, uyuşturucu madde ticareti suçundan 8’er yıl, 4’er ay hapis, 2 bin  TL para cezasına çarptırıldı.

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