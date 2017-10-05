Kayseri'de 2 MHP'li partiden ihraç edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan; Belediye Meclis üyeliği de yapan Seyfi Coşkun ve Metin Cihan\'ın, Genel Başkan Devlet Bahçeli aleyhinde yaptıkları konuşmadan dolayı partiden ihraç edildiğini açıkladı.

MHP İl binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, bir süreden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve basın-yayın organlarına yansıyan \'MHP’de istifalar olacak\' haberleri ve dedikoduların kabak tadı vermeye başladığını söyledi. Doğan, \"MHP kimsenin şov yapacağı, kendisini teşkilatın ve partinin önünde göstereceği, ortada ve alenen bir parti değildir. 48 yıllık şerefli mazisi olan, devlet politikalarına yön veren, 5 bin şehidi bulunan, gözü yaşlı anaların ve bacıların duası üzerine olan siyasi bir oluşumdur. Milliyetçi Ülkücü hareketin partisi MHP, lideri de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’dir. Milliyetçi-Ülkücü hareketin mensuplarının oylarıyla, MHP\'de görev yapma şerefine nail olan kişiler siyasi hayatına MHP’de devam etmelidir\" dedi.

Doğan, Devlet Bahçeli, parti ve teşkilatlar hakkında dedikodu yapan, ikilik çıkarmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi. Hacı Ali Doğan, \"Bu doğrultuda Disiplin Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince, Seyfi Coşkun ve Metin Cihan partimizden ihraç edilmişlerdir. Alınan bu kararın fitne-fesat heveslilerine ders olacağını düşünüyor, Ülkücülüğün yalnızca MHP çatısı altında olduğunu, tek liderimizin de bilge lider Devlet Bahçeli olduğunu hatırlatıyorum\" ifadelerini kullandı.



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